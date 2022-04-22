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全大運》5月7日開幕採閉門賽 邱炳坤：停辦不是選項

2022/04/22 15:25

東奧跆拳道銅牌羅嘉翎（左起）、國體大校長邱炳坤、游泳好手吳浚鋒。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕111年全國大專校院運動會將於國立體育大學在5月7日至11日展開，比賽因疫情影響，將採閉門方式進行，而國體大校長邱炳坤今表示，已做好防疫準備，「停辦絕對不會是選項。」

全大運共有22種運動競賽，全台151校選手與隊職員約有1萬3500人，包括田徑、游泳、韻律體操、桌球、羽球、網球、柔道、擊劍、舉重、射擊、空手道、木球、輕艇等項目，角力賽事已提前於4月8日展開，而明天起競技體操賽事將登場，拳擊、軟網、跆拳道、划船、自由車及射箭、高爾夫等賽事也會陸續展開。

由於國內疫情升溫，原訂4月16日在花蓮開幕的全中運就因此延期，但全大運目前仍朝如期舉辦的方向前進，邱炳坤表示，除與市府專責小組、長庚醫療團隊進行磋商，也已針對各種狀況模擬，做好萬全準備。

邱炳坤也強調，考量到選手都準備許久，且全大運是作為選手在6月成都世大運和9月杭州亞運的重要備戰賽事，因此停辦絕對不會在選項內，會盡全力讓賽事如期舉行。

東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎和游泳好手吳浚鋒，今出席記者會為全大運站台，其中31歲的吳浚鋒將是第10度參賽，而羅嘉翎則因下週一要出國瑞典公開賽將不會出席，目前就讀大二的她，已連兩年都因為國際賽而缺陣。

東奧跆拳道銅牌羅嘉翎（右）和游泳好手吳浚鋒。（記者吳孟儒攝）

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