PLG》國王與攻城獅氣勢大不同 總教練萊恩談季後賽對決關鍵

夢想家布依德。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+台新夢想家今靠著雙洋將發威，布依德和揚科維奇聯手拿下48分、24籃板，本季最後一次例行賽以100：85力退新北國王，拿下3連勝。

由於例行賽排名底定，已確定打進季後賽的兩隊都保留實力，並非已完整陣容出賽，國王一哥楊敬敏、主控李愷諺輪休，且只登錄單洋將牧倫斯，他攻下全隊最高26分、18籃板，Q.戴維斯20分、11籃板居次。

請繼續往下閱讀...

國王例行賽後段經歷戰盪期，從王座跌落至第4名，在首輪將對上以4連勝收尾的頭號種子新竹街口攻城獅，雖然兩隊狀態大不同，但國王教練萊恩認為，兩隊在季後賽就站在同一起跑點，與例行賽最大不同在於要連續跟同一支球隊打，因此每場比賽的細節修正顯得更加重要，而好消息是，傷兵陸續歸隊，球隊將能以完全體迎敵。

至於夢想家受疫情衝擊，連兩戰都以10人應戰，今全隊5人得分達雙位數，布依德拿25分、13籃板，揚科維奇貢獻23分、11籃板，李德威有13人，簡浩12分，錢肯尼拿11分，例行賽告一段落，接下來將全力備戰6月4日與台北富邦勇士的季後賽。

夢想家揚科維奇。（PLG提供）

國王Q.戴維斯。（PLG提供）

新北國王總教練萊恩。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法