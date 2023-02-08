MLB》前洋基野手挑戰二刀流！ 左投能飆154公里、獲巨人春訓邀請

古茲曼（右）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年待在洋基，今年以小聯盟約加盟巨人的一壘手古茲曼（Ronald Guzman），春訓將以二刀流身分挑戰重返大聯盟，且日前釋出的影片可以看到，左投的古茲曼能夠把球速投到96英哩（約154.5公里）。

多明尼加出身的古茲曼在大聯盟一共累積743個打數，敲出31轟，打出167支安打，他在新人年位遊騎兵出賽123場，隨後場次逐年下降，在2021年成為自由球員後於去年3月被洋基簽下，但僅在洋基出賽3場，6的打數沒有安打，同年10月再度成為自由球員，今年1月被巨人隊以小聯盟約簽下。

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去年12月IG帳號《Dominican Baseball Solutions》發文貼出古茲曼練投的影片，指出他的速球能夠碰到96英哩，還有2500轉，滑球最快82英哩，轉速2700轉，變速球最快來到84英哩，轉速1943轉，更表示他的變化球的控球與將球控制在好球帶附近的能力很出色。

先前巨人隊發表的春訓邀請名單中，古茲曼被列在「二刀流」球員的分類當中，將挑戰重返大聯盟賽場。

《MLBTR》指出，在28歲還要能夠從打者轉戰投手並不容易，但守護者高斯（Anthony Gose）會是個不錯的例子，這位前大物新秀在改練投手後於2021年重返大聯盟，連續兩年都有登板紀錄，不過在去年動了TJ手術，今年預計整季報銷。

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