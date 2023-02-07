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經典賽》到美國再找我！簡森進4強才願意參戰 無緣代表荷蘭來台獻技

2023/02/07 11:47

簡森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕3月經典賽台灣隊將在A組預賽強碰荷蘭，生涯累積391次救援成功的國聯救援王簡森（Kenley Jansen）原被預期有望來台獻技，但是據《WEEI》記者Rob Bradford指出，簡森不打算參加經典賽預賽和8強賽，如果荷蘭打進4強才會考慮出賽。

本季轉戰紅襪的明星終結者簡森，曾三度代表荷蘭出征經典賽，2009年首度參加經典賽是以捕手身分，之後棄打從投闖出一片天，2013年時於4強賽以投手身分加入但一球未投，2017年也在4強賽才參戰，在與波多黎各的比賽中後援1局飆2K無失分，但荷蘭終場以3：4惜敗。

荷蘭連續3屆與台灣在預賽編在同組，上月率先透露部分參賽球員，包括捕手特羅普（Chadwick Tromp），內野手柏格茲（Xander Bogaerts）、史構普（Jonathan Schoop）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、外野手普洛法（Jurickson Profar）、曾在日職締造單季60轟紀錄的巴倫汀（Wladimir Balentien），以及帕拉修斯兄弟，荷蘭隊先發打線可說是星光熠熠。

投手部分有，前統一獅洋投馬帝斯（Shairon Martis），投手海耶（Lars Huijer）、前小熊中繼強投史卓普（Pedro Strop），牛棚最後一道防線原本要交給去年國聯救援王簡森把守，但如今卻傳出他不願隨隊遠征，荷蘭若晉級4強至美國比賽才願意加入，這將讓荷蘭隊後防頓失依靠。

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