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排球挑戰者盃》爭冠不怕台灣！南韓教練點名這3隊

2023/07/09 20:45

南韓隊出戰亞洲挑戰者盃。（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕南韓今天直落三打敗沙烏地阿拉伯，在2023年亞洲男子排球挑戰盃取得二連勝，以C組冠軍之姿前進12強。被問到爭冠路上最大勁敵，南韓教練林道憲說：「印尼、巴林和澳洲。」

這項比賽今天續在台北市立大學天母校區體育館、台北體育館兩地較勁，目前12強已有10隊出線，分別是A組中華、哈薩克；B組南韓；C組香港、D組蒙古、菲律賓；E組澳洲、越南；F組巴林、印尼。

陣中擁有三位逾200公分長人、平均身高192的南韓隊，今天面對沙烏地阿拉伯，以25：17、20、23拿下二連勝，毫無懸念在預賽B組排第一，12強資格到手，同為一勝一負的泰國和沙烏地明天對決，決定最後一個席次誰屬。

亞洲男排挑戰盃被視為杭州亞運前哨戰，南韓隊執行教練林道憲透露：「目前南韓亞運男排最後名單還沒確定，這次來台的球員就是亞運培訓隊，屆時會再視情況，精挑出正選名單。」

對於此次亞洲挑戰盃，南韓隊目標很明確，就是要奪冠，取得世界挑戰盃門票，朝繼2018年後再度參加VNL 國家排球聯賽的目標前進，那奪冠之路最大的絆腳石是那些隊伍呢？林道憲說：「印尼、巴林和澳洲。」

第一次來台比賽的南韓聯賽MVP鄭智錫，對於台灣球迷的熱情印象深刻。「昨天比完賽要離開時，有球迷圍著我們要合照及簽名，很開心，但也提醒自己要作好準備，打好每一場球。」

南韓球員人氣高，球迷要求合照。（排協提供）

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