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SBL選秀》柏力力選6名新秀大進補 吳俊雄盼狀元蘇格爾能爭取新人王

2023/07/18 19:29

蘇格爾成為SBL史上首位外籍生選秀狀元。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023年SBL和WSBL新人選秀會今天登場，彰化柏力力用狀元籤選中來自蒙古、就讀中信金融管理學院的蘇格爾；上季墊底的柏力力賽季結束後又面臨大批球員出走情況，今天一口氣補進6名新秀，主帥吳俊雄表示，其實球隊元素差異不大，都是年輕球員，大家都很熱情、有拚勁。

今天在選秀會上，柏力力用狀元籤挑進蘇格爾，成為聯盟史上首位外籍生狀元。197公分的蘇格爾在2017年來台灣打球唸書，大學時期助中州科大奪下UBA公開一級季軍，之後加入宏國德霖科大以及中信金融管理學院，助隊在UBA公開二級封王。

雖在PLG選秀會上落選，但獲得SBL球隊柏力力的青睞，蘇格爾坦言，這是他未曾想過的事，「剛開始來台灣只想把大學唸完，之後SBL開放外籍生，才覺得好像有機會，但沒想過是狀元。」 對於新人賽季，蘇格爾希望從防守做起，以柏力力晉級季後賽為首要目標。

不過，對於同樣來自蒙古的沙鹿落選，蘇格爾感到可惜，「我們一起打球7年了，但現在只有我自己被選上有點難過，希望他能被其他隊網羅。」

柏力力上季甫加入SBL，例行賽墊底作收，之後又面臨大批球員離隊情況。今天的選秀會，他們選進蘇格爾、謝承諳、蔡紘揚、廖景泰、陳昭群以及徐仕宏6名好手，總教練吳俊雄說：「大致上想選的都有選到，除了涂亦含之外。」

即便面臨球員陣容大換血，但吳俊雄認為球隊元素沒有改變，「我們年輕球員多，很激情也有熱情，基本上體質都一樣。」他分析，現階段球隊有無外籍生差異很大，這也是他用狀元籤挑中蘇格爾的原因，他也計畫在蘇格爾加入後，給他多一點的發揮空間，並期待他以新人王為目標，好好努力。

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