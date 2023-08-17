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MLB》太空人豪取12分痛宰馬林魚 韋蘭德5局2K失5分勝投入袋

2023/08/17 11:32

韋蘭德。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今先發對決馬林魚表現差強人意，主投5局就失掉5分4責失，不過隊友給予強大火力支援，太空人終場以12：5拿下勝利，韋蘭德收下本季第8勝、生涯第252勝。

太空人今首局就火力全開，柏格曼（Alex Bregman）與塔克（Kyle Tucker）「背靠背」開轟，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲安後，麥科密克（Chas McCormick）再補上一發兩分砲，杜邦（Mauricio Dubon）兩出局後又敲出二壘安打，助隊取得5：0領先。

雖然還未上場就得到分數奧援，韋蘭德首局也投得跌跌撞撞，挨了3支安打，包括柏格（Jake Burger）的長打，失掉2分。

太空人3局攻勢再起，靠潘尼亞（Jeremy Pena）的適時安打再下一城；不過韋蘭德4局又遇亂流，讓馬林魚攻佔滿壘，柏提（Jon Berti）擊出二壘方向滾地球，潘尼亞發生傳球失誤，讓馬林魚一舉攻下2分，雙方縮小至2分差。

馬林魚先發投手魯薩多（Jesus Luzardo）今主投3.2局失掉5分自責分退場，韋蘭德投到5局又再度掉分，被德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）敲出讓兩隊剩下一分差的長打。

不過韋蘭德退場後，牛棚不僅守住領先，打線更在7局上火力全開，趁著對方投手控球出現問題，一舉打了10個人次攻下6分，最後寫意帶走勝利。

韋蘭德主投5局被敲9支安打失掉5分、4責失，只有2K、另有2保送，賽後防禦率3.36，收下本季第8勝；太空人以12安拿下12分，近期收下2連勝，落後分區龍頭遊騎兵2.5場勝差。

柏格曼。（今日美國）

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