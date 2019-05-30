全美僅6％挺勇 杜蘭特次戰降龍？

勇士杜蘭特將隨隊出征多倫多，力拚第2戰登場。（資料照，法新社）

根據推特發文標籤統計，全美50州僅3州力挺勇士奪得總冠軍。（取自運彩網BetOnline）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊連續五季挺進總冠軍賽，尋求3連霸的他們首度喪失主場優勢，確定缺席首戰的主力杜蘭特將隨隊作客前往多倫多，力拚第二戰出賽，不過他尚未恢復團隊訓練，仍存在不小變數。

50州僅3州支持勇士

舊金山紀事報報導，由一家賭博網站提供數據分析圖顯示，以推特上的發文標籤做為統計，美國50州中，僅有加州、內華達州與夏威夷州等3州支持勇士，可見美國人都希望除了勇士以外的球隊能奪冠。

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對於外界並不支持，柯瑞其實早已看開，他表示，過去3年很明顯感受到外力不斷介入團隊，掀起各種風波，包含交易、內鬥等等，但他認為，全隊沒有受到外界干擾，反而非常團結，只要穿上球衣就專注為彼此而戰。

甲骨文球場退役倒數

前兩戰勇士將作客多倫多，第三戰才拉回主場，這將是奧克蘭甲骨文球場的退役倒數計時，勇士隊下一季主場將搬家到舊金山。

總冠軍賽第四戰及若有第六戰，最低價門票飆升至700美元（約2.2萬台幣）以上，不少球迷希望能親自進場跟甲骨文球場說再見，1966年啟用的甲骨文球場，為聯盟歷史最悠久的場館。

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