橋仔頭社區棒球隊》陳鏞基客串教練 與小球員零距離

陳鏞基（右）指導小學員打擊。（記者黃志源攝）

陳鏞基指導小朋友守備，基本要領是「不要怕球」。（記者黃志源攝）

陳鏞基（中）抽空指導橋仔頭社區棒球隊，希望用「簡單就好」的原則引發小朋友對棒球的興趣。（記者黃志源攝）

記者倪婉君／專題報導

在過年之前，「橋仔頭社區棒球隊」在一個適合打棒球的週六上午，迎來重量級的特別來賓：統一獅內野手陳鏞基，沒有球星架子，以簡單易懂的教學方式，受到小朋友熱烈歡迎。

教球原則：簡單就好

「橋仔頭」去年7月13日舉行成軍典禮，創辦人何信標說，其實當時就很想邀請陳鏞基，因為那天正好是「 阿基獅」的36歲生日，只可惜因為時間無法配合而作罷。但何信標並沒放棄，終於在陳鏞基季後自主訓練的空檔，邀到他來指導小朋友。

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陳鏞基有2個小孩，姊姊上小學、弟弟是幼稚園中班，他和小朋友的相處很有一套，抱持「簡單就好」的原則，讓學員們一學就會。「主要就是讓他們覺得好玩，不要太嚴肅，或是講太多技術性的東西，小朋友會霧煞煞。」陳鏞基說。

在指導守備時，陳鏞基就告訴小朋友基本要領是「不要怕球」，兩腳站好、蹲下來後，手套要擺在前方畫出三角形的頂點，「有些人習慣把手套放後面，這樣球一來看不到手套，就容易出現火車過山洞的漏接情況。」他再補充，手套放前面，眼睛就能清楚看到球有沒有進手套，然後再接球、墊步傳球。

到了指導打擊時，陳鏞基又拿出五字訣「眼睛要看球」，「眼睛很重要，我看過很多人在打的時候，眼睛沒有看球，已經先看全壘打牆了。」他讓小朋友一個一個上來，將放在打擊tee座上的球打出去，還開玩笑說：「眼睛看著球還打不到的話，可能要罰跑操場了！」結果小朋友個個戰戰兢兢，都將球順利揮出去。

我們都一樣 開心打球

在最後的提問階段，有小朋友問陳鏞基：「為什麼想要打棒球？」結果「鏞基哥哥」說：「就是喜歡，跟你們一樣啊，打球的時候可以跟大家聚在一起，是不是很開心？」而「開心打球」，正是「橋仔頭」成立的最簡單初衷。

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