NBA》就這麼一天 魏少與杜蘭特有望復合

魏少跟杜蘭特將在明星賽再度聯手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）再與杜蘭特（Kevin Durant）聯手？西部明星隊總教練柯爾（Steve Kerr）認真考慮這麼做，將在明星賽同時擺上兩人。

NBA明星賽將於台灣時間20日舉行，柯爾曾說過會在某個時刻擺上勇士四巨頭，今天他再透露會認真考慮將魏少與杜蘭特同時在場上，「明星隊總教練唯一要做的就是分配時間，我想好要怎麼做了。」

對於明星賽可能再與魏少聯手，杜蘭特回應，「每個人都愛看戲，我們就像在電視實境秀一樣，比起最重要的比賽內容，大家更想知道我們的關係。」

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）認為，格林（Draymond Green）會扮演破冰的角色，在更衣室講笑話讓氣氛變好。格林也表示很期待扮演這種角色，「我不關係任何炒作，什麼魏斯布魯克要跟勇士一起打球，這個週末我們大家都是西部明星隊。」