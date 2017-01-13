SBL ／李恩失業3天 重回台銀懷抱

李恩（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕SBL今晚6點起繼續在中原大學體育館開戰，聯盟經過一週後陣容出現異動，富邦勇士釋出李恩找上季最佳洋將貝隆回鍋；不過才被開除3天的李恩，旋即受到前東家台銀垂愛，今就會披掛上陣，對抗也曾效力過的裕隆。

勇士1月9日才釋出李恩，台銀立刻選擇跟進，昨決定與洋將奈維爾解約，找回李恩再續前緣，總教練許智超低調說：「主要還是戰績考量。」因為台銀最近陷入6連敗低潮，希望藉由新血注入，讓全隊有新氣象。

奈維爾本季平均19.7分、14.6籃板，表現在水準之上；許智超表示，奈維爾多在外圍投射，找來李恩除了是過去有合作經驗，且牽制能力、速度及籃板球爭搶能力都相當不錯，可為禁區增加不少威脅性。加上奈維爾離隊後，李恩215公分的身高，仍是達欣布拉外的第二長人。

李恩本季場均繳出14.9分、13籃板，他曾陸續效力台銀、裕隆、勇士，如今繞了一圈又回到最早的老東家，許智超不擔心洋將會被其他隊看破手腳。他表示，李恩這星期就會遇上裕隆、勇士，不只對球迷來說是話題，自己也很期待他能打出什麼表現，也會替他設計一些戰術。