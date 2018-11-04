中職終點「戰」？ 王柏融「樂天」看待

2018/11/04 06:00

王柏融（右）與總教練洪一中（左）擁抱。（記者林正堃攝）

王柏融賽後接受觀眾席球迷喝采並擊掌。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕今年不過是王柏融第4年打職棒，卻已幫助猿隊拿到3次總冠軍，但也可能是他在中職的最後一次。

王柏融指出，今年在台灣大賽的打法與往常一樣，不會有特別的想法，也不會改變什麼，還是當成例行賽，照平常的方式去打，上場就是為球隊做出貢獻，能再奪冠特別開心也特別感動，「雖然是總冠軍戰，也就只是一場比賽而已。」

旅外看很淡 一樣是打球

王柏融今年季後取得旅外資格，猿隊已提出入札條件，他認為，明年能否旅外，目前沒想那麼多，也看得很淡，因為不知會去哪裡，所以沒有什麼想法，這段期間也完全不在乎，「不論到哪裡，都一樣是打球。」

樂天缺砲手 西武追蹤中

日媒在台灣大賽期間，相繼傳出羅德、巨人、阪神等隊可能無意網羅王柏融，最新消息是今年在太平洋聯盟墊底的樂天金鷹，由於兩名洋砲佩古洛、阿馬達很可能離隊，打線需要補強砲手，球團對王柏融感到興趣，西武也持續關注他的動態。

樂天曾網羅前誠泰COBRAS投手林英傑、林恩宇，現役台灣球員有投手宋家豪，他2016年以育成合約簽下，2017年轉為支配下選手，業餘國手林安可、吳承諭已受邀參加樂天秋訓，並將接受測試。

王柏融。（記者林正堃攝）

朱育賢（左）與王柏融（右）。（記者林正堃攝）

王柏融（右）受訪時握拳歡呼。（記者陳志曲攝）

王柏融（中）向球迷揮手致意。（記者陳志曲攝）

郭嚴文與球迷玩自拍。（記者陳志曲攝）

台灣大賽第五戰賽前由桃猿劉時豪（左）與陳禹勳（右）開球。（記者林正堃攝）

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