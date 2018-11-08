道奇相信勝利 總教練續約4年

道奇隊兵敗世界大賽後人事傳異動，總教練羅伯再獲4年合約。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕道奇隊連續兩年在世界大賽鎩羽而歸，總教練羅伯斯調度也頗受爭議，不過球隊仍決定相信他，端出4年合約續約，新球季羅伯斯將再率道奇挑戰冠軍。

雖然世界大賽調度惹議，羅伯斯帶兵成績仍有目共睹，上任首季就拿下國聯最佳總教練，也是隊史首位帶兵前3年都挺進季後賽的總教練，前3年合計287勝則排在史上第6名，3年來勝率5成89則是1951至53年來隊史最佳。

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羅伯斯今年46歲，過往是外野手出身，擔任總教練的前一份合約年薪平均僅約100萬美金，新合約內容則尚未公佈。道奇隊棒球事務部總裁弗萊德曼說：「我們春訓時就大致談過，但當時我們都覺得應該把重心放在球季，季後我們也很快就達成共識。」

道奇隊總管薩帝被巨人隊挖角。（資料照，美聯社）

道奇總管跳槽巨人

道奇隊談定總教練，高層卻遭世仇巨人隊挖角，近年來戰績欠佳的巨人隊，延攬道奇總管薩帝擔任棒球事務部總裁，巨人隊期望他的道奇經驗，能協助球隊重返季後賽。

薩帝今年41歲，過往也曾任運動家隊行政體系，當時曾簽下古巴籍強打塞斯佩德斯。薩帝說：「很開心回到灣區，且為一支有歷史的球隊工作，也對這個機會感到興奮及期待。」