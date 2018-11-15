強投展壓制力 平鎮、普門闖黑豹旗4強

平鎮王牌李晨薰中繼4局僅挨1安，飆4K無失分拿下勝投。（記者黃耀徵攝）

（整理：記者羅志朋）

衛冕軍平鎮擊敗秀峰，闖進4強戰。（記者黃耀徵攝）

秀峰止步八強。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2018年第6屆黑豹旗青棒賽昨進行八強賽，午場平鎮高中以7：1擊敗秀峰高中，晚場普門中學以5：0力退中道中學，兩隊攜手闖進四強賽，平鎮目標3連霸，普門則是隊史首次擠進四強。

平鎮李晨薰中繼 飆145公里

平鎮王牌李晨薰昨中繼4局，頻飆145公里速球，僅被敲1安，飆4K無失分拿下勝投；先發投手李承禎投4局被敲3安，失1分非責失，與勝投擦肩而過。平鎮全場敲10安，另獲6保送，靠強投豪打擊敗對手。

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平鎮總教練吳柏宏表示，李承禎每局都有狀況，既然有贏的機會，就把最好的投手李晨薰壓上來。這屆黑豹旗，平鎮前4戰都沒掉分，直到昨役第2局才失掉唯一1分，吳柏宏說，「總有一場會失分，沒把紀錄放在心上。」

普門先發投手陳重光投6局無失分，助隊首闖黑豹旗4強。（記者黃耀徵攝）

中道遭普門完封。（記者黃耀徵攝）

普門陳重光先發 6局無失分

另一戰普門先發投手陳重光投6局無失分，加上打線5局上一口氣灌進4分、奠定勝基。落敗的中道近年來缺乏贊助商，今年停招一年，目前高三球員12人、高二7人，全隊總計19人，高三這批選手明年畢業後，全隊只剩7人，若缺經費再停招，恐難組成一支球隊。

中道總教練陸永茂帶隊19年，他說，維繫球隊經費一年約需400萬元，沒贊助商無法走下去，希望12月8日中道OB賽後可找到贊助商。他強調，「即使經費不足，明年無法招到科班球員，仍會找非科班球員組隊，以社團性質球隊打黑豹旗。」

黑豹旗八強賽今續戰，下午兩點高苑工商迎戰玉里高中，晚上六點穀保家商對大理高中，勝隊後天四強賽將分別對戰平鎮、普門。