登山》登聖母峰跨過屍體「見死不救」？ 三條魚提「詹8條」回應

詹喬愉在聖母峰攻頂路上遇到5個山難遺體。（詹喬愉提供）

〔記者王元鴻／綜合報導〕13天內登上2座8000公尺巨峰的正妹登山家詹喬愉，成就空前，獲得極大肯定，卻也有些無知網民留言開酸，什麼「只為攻頂」、「跨過屍體」，詹喬愉（三條魚）忍不住回應：「很想問他們，如果是他們，會怎麼做！」

詹喬愉下山後，在加德滿都休養幾天，原本嚴重咳嗽已經好轉，預計搭乘今晚的班機，明天下午回到台灣。同樣登上聖母峰的竹科工程師曾文毅，也搭同樣班機返台。新北消防局新板山搜分隊和三條魚粉絲團都會前往接機。

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詹喬愉在加德滿都期間，陸續發表攀登兩座8000公尺巨峰的心得和點滴，肯定者眾，但也有些非常沒有知識的雜音，例如在只為攻頂「見死不救」、「跨過屍體」之類的酸言酸語，詹喬愉原本不予理會，但最終還是忍不住發文回應。

詹喬愉表示，今年在聖母峰攻頂的路上，遇到5個「新鮮」的屍體，其實在8000公尺以上的高山，遇到發生狀況的山友，每個人都會伸出援手，能做的都會做到，只是高山環境不是一般人能夠想像，在那麼高海拔的地方只要出狀況，一點點時間就回天乏術了，旁人確實盡力挽救，只是大都枉然，甚至自己可能都得陪葬。

面對酸民的「指控」，詹喬愉選擇用幽默的方式，在臉書寫了「詹八條」回應：

1、小心跨過去繼續走。（這是我和大部分登山者的選擇）

2、拿香拜一下再跨，可能要用MSR爐具點火。

3、拍照一下，順便自拍。

4、把屍體的確保繩解開推下去，免得擋路。

5、下山順便試圖把屍體拖下山，但一不小心就一起陪他躺在那裏了。

6、跪在地上為他哭一回。

7、不能跨過去不尊重，所以轉身下山不登了。

8、唸咒語試圖把人復活。

詹喬愉的回應全文及「詹8條」（取自詹喬愉臉書）

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