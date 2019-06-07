足球》英格蘭要命2失誤！ 延長賽不敵荷蘭無緣歐國聯決賽

荷蘭拿下歐國聯決賽門票。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲足總國家聯賽準決賽4強，由「三獅軍團」英格蘭對決「橘子軍團」荷蘭，兩隊正規賽90分中戰成1：1平手，延長賽英格蘭一次烏龍球外加一次低級失誤送給荷蘭兩球，最終荷蘭以3：1退外界相當看好的英格蘭拿到晉級決賽的門票。

比賽第30分鐘，荷蘭的德萊特（Matthijs de Ligt）於禁區對拉許福德（Marcus Rashford）犯規，給與英格蘭1次12碼罰球機會，拉許福德自行操刀主罰穩穩罰進，幫助英格蘭先馳得點1：0。

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拉許福德踢進12碼罰球。（歐新社）

下半場比賽第73分鐘，荷蘭把握一次角球機會，效力阿賈克斯的年輕隊長德萊特躍起用頭將球錘進球門內，速度之快、角度刁鑽使英格蘭門將只能眼睜睜看球入網，荷蘭追平比分。

德萊特頭錘破門幫助荷蘭追平比分。（歐新社）

比賽第85分鐘英格蘭邊鋒林加德（Jesse Lingard）跑出一次攻門機會並起腳射門得手，只可惜經VAR（影像助理裁判）裁決後因越位在先進球無效，兩隊因此帶著1：1的比數進入延長加賽。

現場大螢幕秀出英格蘭的進球無效字樣，因越位在先。（路透社）

大難不死的荷蘭進入延長賽後，勝利女神向他們微笑，先是比賽第97分鐘，英格蘭的後衛沃克（Kyle Walker）一記解圍烏龍球先送分，再來是比賽第114分鐘，巴克利（Ross Barkley）軟弱的回傳球形成低級失誤，被德佩（Memphis Depay）攔截後傳至普羅梅斯（Quincy Promes）射門成功，終場荷蘭即是以3：1於延長賽擊敗英格蘭晉級歐國聯冠軍戰。

贏球的荷蘭將於6月10日凌晨2點45分迎戰坐擁超級前鋒C羅的葡萄牙，冠軍戰地點將在葡萄牙波圖的火龍球場開踢。輸球的英格蘭將只能和瑞士爭奪季軍，季軍戰將於6月9日晚間9點展開，季軍賽地點為葡萄牙的阿方索‧亨里克斯球場開踢。

踢進烏龍球的沃克神情相當低落。（歐新社）

傳出低級失誤球的巴克利在球隊失球後相當苦惱。（歐新社）

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