MLB》阿庫尼亞首局首打席開轟 勇士逆轉勝小熊（影音）

（影片來源：大聯盟官網﹞

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，勇士作客小熊主場系列賽第2戰，去年國聯新人王阿庫尼亞（ Ronald Acuna Jr.）首局首打席就開轟，再加上7局阿爾比斯（Ozzie Albies）逆轉比分的兩分砲，終場勇士以3：2獵殺小熊。

阿庫尼亞擊出首局首打席全壘打。（美聯社）

1局上半，本場首位站上打擊區阿庫尼亞，鎖定第一顆球就將球掃出左外野方向的全壘打。4局下半，小熊攻佔一二壘，康崔拉斯（Willson Contreras）補上一支適時的二壘安打將壘包兩名隊友送回本壘，小熊取得2：1領先。

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7局上半，老將麥肯（Brian McCann）先打出一壘安打上壘，下一棒的阿爾比斯大棒一揮，掃出中右外野方向的兩分砲幫助勇士逆轉比分，最終勇士以3：2擊敗小熊。今天兩隊安打總和數不到10支，勇士僅3支，小熊4支。

阿爾比斯今敲出逆轉比分的兩分彈。（今日美國）

勇士先發投手佛里德（Max Fried）今主投6局被敲2安，另飆出8張老K失2分拿下本季9場勝投，傑克森（Luke Jackson）後援1局無失分拿下救援本季第12成功。

佛里德投6局失2分拿下勝投。（美聯社）

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