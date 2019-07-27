日職》田口麗斗連2天都掉分 巨人不敵阪神苦吞4連敗

田口麗斗連2戰失分，吞下敗投。（取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎與巨人今進行三連戰第二場比賽，儘管巨人憑藉丸佳浩的陽春砲與立岡宗一郎的安打先馳得點，但巨人中繼投手田口麗斗連2天登板都失分吞下敗投，阪神靠著四番大山悠輔在11局的關鍵安打，加上39歲老將藤川球兒的強力守成，終場巨人以2：3不敵阪神虎，近期苦吞4連敗。

巨人軍首局就展開攻勢，明星外野手丸佳浩逮中西勇輝的速球，一棒轟出中外野大牆，幫助球隊先馳得點。次局，內野手岡本和真率先擊出安打，隨後立岡宗一郎補上一分打點安打，巨人取得2分領先。

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不過5局上阪神吹起反攻號角，新洋砲索拉提（Yangervis Solarte）揮出左外野二壘安打，緊接著游擊手北條史也敲出安打並帶有打點，助阪神打破鴨蛋。7局上，阪神另一名洋將馬堤（Jefry Marte）從澤村拓一手中轟出左外野陽春砲，雙方戰成平手。

比賽來到延長賽第11局，連2天出賽的巨人中繼田口麗斗表現不穩，先被梅野隆太郎擊出二壘安打後，大山悠輔再揮出關鍵中外野落地安打，率隊超前比分。儘管阪神終結者藤川球兒被敲1安，投出2次保送，但最後仍有驚無險解決田中俊太，最終阪神就以1分之差，送給死對頭巨人4連敗。

丸佳浩首局轟出陽春砲，但巨人仍不敵阪神，苦吞4連敗。（取自讀賣巨人推特）

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