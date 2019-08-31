MLB》倫登9下逆轉再見安 國民捕馬林魚穩居外卡第一（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕9局上結束，馬林魚尚取得1分領先，國民明星三壘手倫登（Anthony Rendon）於二三壘有人的情況下，擊出帶有2分打點逆轉比賽的再見安打，幫助國民最終是以7：6氣走來訪的馬林魚。倫登今繳出4支3，外加1保送，另有3分打點進帳的超優異成績單。

倫登於9局下半擊出逆轉比分的再見安打。（法新社）

馬林魚首局上半，靠著昨日擊出再見全壘打的拉米瑞茲（Harold Ramirez），今天再度開轟幫助馬林魚先馳得點。隨後1局及2局下半國民連得3分反超比數，兩隊在本場比賽一路拉鋸，比分始終差在2分以內。

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馬林魚一路苦苦追趕，直到9局上半，原本落後1分的馬林魚，靠著卡斯楚（Starlin Castro）擊出逆轉超前的兩分砲，將比分改寫為6：5領先，這是本場比賽馬林魚自1局上半後首度取得領先。

卡斯楚於9上擊出超前比分的2分砲。（法新社）

握有1分領先的馬林魚於9局下半推派出史坦內克（Ryne Stanek）關門，不但沒成功關門還被擊出2支安打和送出1次保送，包括倫登的再見安打，共丟掉兩分被逆轉擊敗，而苦吞本季第2敗和第4次救援失敗。

國民先發投手桑契斯（Anibal Sanchez）投5局被敲3安失2分，另飆出6次三振無關勝敗，後援1局被敲2安失2分的哈森（Daniel Hudson）因隊友逆轉比賽而幸運收下本季第8勝。馬林魚先發投手赫南德茲（Elieser Hernandez）今投6局被敲6安失4分無關比賽勝負。

國民今年目前戰績75勝58敗，在國聯東區排名第2，在國聯外卡排行第1，與第2的小熊有2.5場差。馬林魚本季狀態相當不理想，目前戰績48勝86敗依舊在全國聯敬陪末座。

倫登本季打擊率高達3成33，另有29轟外加107分打點，打點排在國聯第4，落後勇士佛里曼（Freddie Freeman）的110分打點、響尾蛇艾斯科巴（Eduardo Escobar）和海盜貝爾（Josh Bell）的108分打點。

史坦內克被倫登打出再見安苦吞敗投。（歐新社）

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