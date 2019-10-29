中職Live》年度新人王 桃猿陳晨威獲獎

中職30年頒獎典禮，歷屆年度MVP到場。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕中職30年今晚6點30分在桃園舉行年度頒獎典禮，除了年度投打獎項和已經公布的最佳十人、金手套獎，當場將揭曉年度MVP、新人獎和最佳進步獎。
球迷朋友可以透過ELEVEN SPORTS 1台收看直播，最新得獎名單《自由體育》也將逐步更新。
請繼續往下閱讀...
以下為所有獎項完整名單（持續更新）：
年度新人獎：陳晨威（入圍者：陳晨威、廖乙忠、林靖凱）
陳晨威獲得年度新人王。（記者林正堃攝）
陳晨威獲得年度新人王。（記者林正堃攝）
年度最佳進步獎：陳仕朋（入圍者：吳東融、陳仕朋、林立）
陳仕朋獲得最佳進步獎。（記者林正堃攝）
年度最佳美技獎：岳東華
打擊王：林立
林立拿下打擊王。（記者林正堃攝）
全壘打王：朱育賢
安打王：朱育賢
朱育賢笑捧兩大獎。（記者林正堃攝）
打點王：林益全
盜壘王：王威晨
救援王：陳韻文
中繼王：黃子鵬
三振王：李茲
防禦率王：羅力
勝投王：李茲
金手套：鄭凱文（投手）、林祐樂（捕手）、陳俊秀（一壘）、吳東融（二壘）、王威晨（三壘）、王勝偉（游擊）、張志豪（外野）、林哲瑄（外野）、蘇智傑（外野）
中職30年金手套獎得主。（記者林正堃攝）
統一獅林祐樂首度獲得捕手金手套獎。（記者林正堃攝）
統一獅林祐樂首度獲得捕手金手套獎。（記者林正堃攝）
最佳九人：羅力、林泓育、陳俊秀、郭嚴文、林立、林承飛、藍寅倫、詹子賢、蘇智傑、胡金龍
中職30年最佳九人得主。（記者林正堃攝）
中信兄弟詹子賢獲得最佳九人外野手。（記者林正堃攝）
洪一中到場。（記者林正堃攝）
林岳平到場。（記者林正堃攝）