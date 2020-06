NBA》球季復賽時間表曝光 暫定10月12日打總冠軍G7

根據聯盟提出的時間表,本季總冠軍第7戰(若需要)會落在美國時間10月12日,圖為去年奪冠的暴龍隊。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕先前NBA聯盟主席席爾瓦(Adam Silver)已經向董事會提出7月31日為賽事重啟之日,而《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)撰文透露,根據聯盟提出的時間表,總冠軍第7戰(若需要)則會落在美國時間10月12日。

ESPN story on October 12 timeline as a last possible date for a Game 7 of NBA Finals in model of 22-team return-to-play format: https://t.co/Au1hCilVyo