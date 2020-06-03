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NBA》球季復賽時間表曝光 暫定10月12日打總冠軍G7

2020/06/03 10:04

根據聯盟提出的時間表，本季總冠軍第7戰（若需要）會落在美國時間10月12日，圖為去年奪冠的暴龍隊。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前NBA聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）已經向董事會提出7月31日為賽事重啟之日，而《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）撰文透露，根據聯盟提出的時間表，總冠軍第7戰（若需要）則會落在美國時間10月12日

NBA聯盟預計將在本週將進行董事會與球團老闆會議，會議上將會針對復賽賽制、地點以及時間進行投票，目前傳出大多數董事都傾向奧蘭多迪士尼進行22隊復賽的方案，雖然若復賽方案要通過，需要至少4分之3的球團老闆都要同意，不過絕大多數球團老闆在視訊會議上都表達渴望賽事回歸的意願，因此球季重啟目前看來相當樂觀。

而先前聯盟提出兩種賽制，一為進行錦標賽決定季後賽席次，一為改為小組賽取代剩餘例行賽和首輪季後賽，不過目前傳出最有可能的形式將是例行賽加上錦標賽，由東西部前8名共16隊，外加與第8名勝差6場內的6隊，進行8場左右的例行賽附加賽，決定東西部季後賽席次。

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