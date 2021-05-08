WSBL》鄭伊秀奪單週最佳球員 國泰輕取台元維持不敗

國泰陳鈺君。（籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍國泰今和台元交手，已經取得冠軍戰門票的兩隊，正面交鋒也為冠軍戰做準備，國泰林育庭繳出全隊最高16分、5籃板，陳鈺君進帳13分，幫助國泰以79：60擊敗台元，收下本季9連勝。

已經確定搶下冠軍戰門票的台元，將和國泰一較高下，今兩隊先碰頭備戰，首節雙方你來我往，台元勉強能咬住衛冕軍，僅以1分落後，但戰力堅強的衛冕軍，次節在上季年度MVP林育庭帶領下，順利超車，且維持住領先優勢，輕鬆收下9連勝。

請繼續往下閱讀...

國泰今登錄12人輪番上陣，全員都有分數進帳，林育庭繳全隊最高16分、陳鈺君13分；台元新秀羅培甄則攻下全隊最高16分，也是生涯新高，彭曉彤挹注14分。

此外，WSBL今公布本季第2週的單週MVP，由國泰鄭伊秀拿下。她在前一週3場賽事中，繳出平均11.7分、6籃板，投籃命中率高達67％，幫助國泰延續連勝，也讓她擊敗演出單場27籃板的老將蔡佩真，勇奪單週MVP。鄭伊秀表示，很感謝教練團對她的信任，也不斷協助她修正缺失，加上隊友也給予她很多反饋，能拿下這獎項是團隊的功勞。

國泰林育庭。（籃協提供）

國泰鄭伊秀。（籃協提供）

台元彭曉彤。（籃協提供）

台元羅培甄。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法