足球》曼聯到底賣不賣？ ESPN：募資手段之一

曼聯是否真將易主，至今仍讓外界霧裡看花。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超曼聯經營者格雷澤家族（Glazer family）去年11月即釋出有意轉賣球隊的消息，不過美國權威媒體《ESPN》卻指稱：部分曼聯的潛在買家認為，格雷澤家族並非真的願意出售球隊股權，而是藉由此舉尋找能攜手鞏固曼聯控制權的投資夥伴。

即便過去這段時間曾有來自卡達、沙烏地阿拉伯等國買家欲投資曼聯的傳聞，然而過程中確認投標者，卻僅有英國億萬富翁拉特克里夫（Jim Ratcliffe）一人。這位身家近10億英鎊（約363.7億台幣）的英國富豪，曾於半年前表達入主曼聯的興趣，上月初更以「有意收購曼聯的競爭者」自居。

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然而，有不少消息來源向《ESPN》透露，至少有兩大集團對格雷澤家族轉賣球隊一事抱持懷疑態度；且相關消息來源指出，曼聯球團的兩位共同主席—Joel Glazer與Avram Glazer—不排除透過此舉吸引投資者入股球隊，並藉此取得翻修主場及訓練基地的資金。

曼聯球團共同主席Avram Glazer（左）、Joel Glazer（右）。（資料照，法新社）

格雷澤家族自評曼聯大約有60億英鎊的價值，然而此數字遠超於當今體壇轉賣紀錄的38億英鎊（NFL丹佛野馬），也大於曼聯的英超勁敵切爾西以「25億英鎊售出，並附帶1.75億未來投資」的金額。

據悉，格雷澤家族之所以訂出如此天價，主因為球隊已有超過5億英鎊的負債，且另積欠3億英鎊「分期支付球員轉會費」的款項。有鑑於此，格雷澤家族才亟欲尋求外部投資。

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