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網球》俄國天才少女16歲生日禮 馬德里「越級打怪」3連勝

2023/04/30 07:08

安德烈耶娃。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕安德烈耶娃（Mirra Andreeva）生日快樂！職業千分等級的馬德里紅土網賽，這位外卡參賽的16歲俄國天才少女大爆冷門，包括此役6：3、6：3擊敗波蘭17種子蕾妮特（Magda Linette） ，3連勝1盤未失挺進女單16強，也送給自己最棒的慶生賀禮。

安德烈耶娃是今年初澳網青少女單亞軍，目前WTA世界排名194，西班牙首都首次出擊，就一口氣淘汰3名前50高手，從2021年美網亞軍的加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）、巴西13種子瑪雅（Beatriz Haddad Maia），到如今澳網4強的蕾妮特，全都栽在年輕黑馬拍下， 加上先前ITF賽事13連勝，迄今她已連贏16場，下個對手將是今年澳網大滿貫新科冠軍，白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），這也是「越級打怪」的安德烈耶娃，生涯首度挑戰Top10名將。

「我沒想到會來到這裡，並在 16 強對決莎巴蓮卡。 」安德烈耶娃表示，很清楚自己的實力和打法，更期待接受考驗，「我沒什麼可失去的，只需要打出最好網球。我認為她會有些壓力，畢竟她得和一名 16 歲女孩對打。 」

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