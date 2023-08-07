晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體育署》新現代五項科技運動會 8月22日起全民共襄盛舉

2023/08/07 15:36

2023新現代五項科技運動會啟動典禮。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第4屆新現代五項科技運會8月22日至10月10日即將登場，數位發展部次長李懷仁和體育署副署長房瑞文親自小試身手，實際體驗輕艇激流項目，汗流滿面的李懷仁頻呼：「 運動效果十足。」房瑞文也認為，雖然是虛擬實境仍得身心專注投入，「 值得專業選手和一般民眾嘗試。」

新現代五項科技運動結合傳統運動和現代科技，應用肌耐力、協調力、爆發力、反應力和專注力，搭配體感偵測、互動感知、VR虛擬實境和雲端運動數據紀錄等，增加趣味和娛樂性，提升民眾參與意願，去年已創下13萬體驗人次紀錄。至於今年推出五個項目，包括輕艇激流、極限跳房子、元宇宙拳擊、炫光跑酷和VR瘋狂射手，本月22日起將在全國19處指定據點展開，並祭出決賽總獎金40萬元，鼓勵民眾參與體驗科技運動。

李懷仁表示，科技結合運動是新興產業，像南韓現在流行的虛擬高爾夫，不受場地和天氣等限制，已是上班族重要休閒娛樂，數位發展部和體育署將持續合作，尋找屬於台灣選手擅長的領域。房瑞文也在輕艇激流項目感受3D場景和實際划槳，「入水角度真的要很準，如何保持平衡，真的有挑戰性。」

數位發展部次長李懷仁（上）和體育署副署長房瑞文體驗輕艇激流。（記者梁偉銘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。