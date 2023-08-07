體育署》新現代五項科技運動會 8月22日起全民共襄盛舉

2023新現代五項科技運動會啟動典禮。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第4屆新現代五項科技運會8月22日至10月10日即將登場，數位發展部次長李懷仁和體育署副署長房瑞文親自小試身手，實際體驗輕艇激流項目，汗流滿面的李懷仁頻呼：「 運動效果十足。」房瑞文也認為，雖然是虛擬實境仍得身心專注投入，「 值得專業選手和一般民眾嘗試。」

新現代五項科技運動結合傳統運動和現代科技，應用肌耐力、協調力、爆發力、反應力和專注力，搭配體感偵測、互動感知、VR虛擬實境和雲端運動數據紀錄等，增加趣味和娛樂性，提升民眾參與意願，去年已創下13萬體驗人次紀錄。至於今年推出五個項目，包括輕艇激流、極限跳房子、元宇宙拳擊、炫光跑酷和VR瘋狂射手，本月22日起將在全國19處指定據點展開，並祭出決賽總獎金40萬元，鼓勵民眾參與體驗科技運動。

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李懷仁表示，科技結合運動是新興產業，像南韓現在流行的虛擬高爾夫，不受場地和天氣等限制，已是上班族重要休閒娛樂，數位發展部和體育署將持續合作，尋找屬於台灣選手擅長的領域。房瑞文也在輕艇激流項目感受3D場景和實際划槳，「入水角度真的要很準，如何保持平衡，真的有挑戰性。」

數位發展部次長李懷仁（上）和體育署副署長房瑞文體驗輕艇激流。（記者梁偉銘攝）

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