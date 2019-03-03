少年出「投」老將穩 獅衝上半季冠軍

獅隊王玉譜今年以先發調整，昨對韓職二軍高陽英雄先發4局僅掉1分責失，表現不俗。（記者黃志源攝）

獅隊大勝韓職二軍高陽英雄，陳韻文（右二）關門成功。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕獅隊自辦熱身賽期間兵分兩路，多數主力為主的隊伍，昨在台南球場迎戰韓職Kiwoom英雄的二軍高陽英雄，獅子軍猛敲19安，終場17：6大勝對手，另一隊赴屏東和中信兄弟交手，3：13落敗。

熱身賽得17分 大勝韓職二軍

面對韓職二軍，獅隊打者砲火猛烈，前兩棒陳傑憲、唐肇廷都有猛打賞演出，埋伏9棒的羅國龍則是4局下開轟，獅隊該半局就得8分。投手方面，左投王玉譜投滿賽前教練安排的4局，用74球，失3分僅1分責失，隨後接手的瑞安因用球數限制，6局上最後兩人次交給林子崴接手，之後王鏡銘、邱浩鈞和陳韻文按賽前表定各投1局。

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獅隊近年年輕投手屢繳好投，江辰晏從去年底台日對抗賽，到上月雙獅交流賽都有出色表現，施子謙則是去年新人王，王玉譜、劉軒荅也都具未來性，總教練黃甘霖直言投手戰力不嫌多，反而希望是甜蜜負擔。

王玉譜轉先發 蔗總肯定進步

今年春訓，教練團安排王玉譜以先發調整，黃甘霖說：「很多人對王玉譜的印象就是控球有待進步，不過經過幾次熱身賽，和之前赴日和西武獅交流之後，整體表現都有進步，昨天的整體控球和拿手變速球也在掌握之中，目前可說中規中矩。」

老將高國慶昨鎮守一壘，他打滿6局後退場，且擊出兩支安打。蔗總說，球隊彼此間良性競爭，老將看到新秀有所表現，也會有壓力，對球隊是好現象，「我們希望開季時調整到最佳狀態，目標是上半季冠軍。」

獅隊多數主力在大本營痛宰韓職二軍，另一隊則和中信交手，獅隊朱元勤、吳國豪都開轟，卻不敵中信連續安打猛攻。先發投手劉軒荅先發4局失4分，近況火燙的中信許基宏轟出陽春砲，林智勝則繳猛打賞。

獅隊高國慶昨擔任先發一壘手，敲出2支安打。（記者黃志源攝）

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