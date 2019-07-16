大聯盟級名投 等著指導熱血球兒

郭泓志擔任南英客座投手教練。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「可以的話，希望當投手。」171.5公分的張勝翔雖然身材並不出色，但他努力朝夢想前進；更幸運的是，南英青棒有「郭」超大咖客座投手教練，在等著指導他。

郭教練開菜單 8月驗收

從社子少棒到大理青少棒，張勝翔並非主力球員，但他還是很感謝教練都願意給他機會。「南漂」到南英打球後，張勝翔的定位還不明確，但他說以前除了投手，也是外野手，希望兩個位置都練，上週剛加入球隊練球時，還主動問說：「是不是可以一天練投手、一天練野手？」

請繼續往下閱讀...

「我想說多練一個位置，就多一個機會。」張勝翔的偶像是統一獅的潘威倫和陳傑憲，剛好是一投一野，他希望在高中時好好拚，有機會也能站上職棒舞台。

南英今年2月開始正式邀請「不死鳥」郭泓志擔任客座投手教練，只是在張勝翔報到時，他剛好帶家人赴美，沒有現身球場。南英教頭陳献榮透露，郭泓志教練很嚴格，離台前還留下菜單給球員，「8月回來後他會驗收，如果有球員沒做到，就看他要怎麼處罰了！」

郭泓志今年贊助南英球衣

郭泓志今年贊助南英球衣，棒球隊球衣都會重新製作，左袖會繡上他在台南開設「斯博森運動會館」的標誌。張勝翔報到後，也跟著其他球員一起接受廠商量尺碼，準備穿上全新的南英戰袍，也等著「郭教練」出招。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法