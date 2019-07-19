MLB》王維中相隔12天登板 驚險解決強打沒掉分

台灣左投王維中。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天在客場對上雙城，台灣左投王維中在第8局登板後援，險被挨全壘打，最後解決雙城沙諾（Miguel Sano），帳面上投0.1局無失分。運動家終場以3：6輸球，中斷6連勝。

前5局打完雙方戰成1：1平手，6局上運動家普洛法（Jurickson Profar）敲兩分砲超前比數，但7局下雙城羅沙里歐（Eddie Rosario）轟逆轉三分砲，8局下賈佛（Mitch Garver）、克隆（C.J. Cron）各敲陽春砲追加2分。

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運動家這時換王維中後援，2出局後登板投球，他面對首名打者阿拉耶茲（Luis Arraez）投出保送，面對強打沙諾時，險被對方敲左外野全壘打，經過重播輔助判決後，認定是界外。王維中最後讓沙諾敲右外野飛球出局，完成投球工作。

總計王維中投0.1局用14球，有7顆好球，投出1次保送，賽後防禦率降至1.47。王維中前一次出賽已經是美國時間6日（台灣時間7日）的時候。

雙城先發吉布森（Kyle Gibson）投7局送出7次三振，失3分，獲本季第9勝。終結者羅傑斯（Taylor Rogers）投2局無失分，獲第14次救援成功。雙城此戰贏球後，中止近期的三連敗。

運動家先發費爾斯（Mike Fiers）投6.1局失3分無關勝敗，中繼投手佩提特（Yusmeiro Petit）投0.1局挨三分彈，帳面上失1分，吞本季第2敗、同時也是今年首次砸鍋。

羅沙里歐敲逆轉三分砲，幫助雙城逆轉勝。（美聯社）

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