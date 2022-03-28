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網球》「劇中爸爸」威爾史密斯衝上台揍人！ 小威發動態超傻眼

2022/03/28 11:27

威爾史密斯衝上台打人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕第94屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今早登場，由網壇威廉絲姊妹真人故事改編的電影《王者理查》是奪獎熱門，威家姊妹今天也偕在片中飾演她們爸爸的男主角威爾史密斯（Will Smith）盛裝出席典禮，不料，威爾史密斯竟在典禮進行中衝上台打人，讓小威當場傻眼發文。

威爾史密斯衝上台揍人。（美聯社）

起因疑為頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）在台上拿威爾史密斯的太太開玩笑，指她要去演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》，嘲笑她的光頭，才讓威爾史密斯當場暴怒，衝上台賞了對方一個巴掌，下台之後仍不停叫囂，堪稱奧斯卡最大放送事故。

由於事出突然，讓在場眾好萊塢大咖都傻眼，而小威廉絲也在差不多的時間發IG限時動態，是她驚呆的臉，也讓美媒好奇：「我假設這就是小威看到威爾史密斯揍人的表情。」

隨後，威爾史密斯又憑藉此片成功奪下最佳男主角，再度上台致詞，向威家姊妹致意，也為剛才的行為致歉。

小威廉絲發限時動態。（取自IG）

大威、小威今天盛裝出席奧斯卡。（美聯社）

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