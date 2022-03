網球》「劇中爸爸」威爾史密斯衝上台揍人！ 小威發動態超傻眼

威爾史密斯衝上台打人。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕第94屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今早登場,由網壇威廉絲姊妹真人故事改編的電影《王者理查》是奪獎熱門,威家姊妹今天也偕在片中飾演她們爸爸的男主角威爾史密斯(Will Smith)盛裝出席典禮,不料,威爾史密斯竟在典禮進行中衝上台打人,讓小威當場傻眼發文。

威爾史密斯衝上台揍人。(美聯社)

起因疑為頒獎嘉賓克里斯洛克(Chris Rock)在台上拿威爾史密斯的太太開玩笑,指她要去演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》,嘲笑她的光頭,才讓威爾史密斯當場暴怒,衝上台賞了對方一個巴掌,下台之後仍不停叫囂,堪稱奧斯卡最大放送事故。

由於事出突然,讓在場眾好萊塢大咖都傻眼,而小威廉絲也在差不多的時間發IG限時動態,是她驚呆的臉,也讓美媒好奇:「我假設這就是小威看到威爾史密斯揍人的表情。」

隨後,威爾史密斯又憑藉此片成功奪下最佳男主角,再度上台致詞,向威家姊妹致意,也為剛才的行為致歉。

