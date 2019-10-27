罷免理事長成立 跆協亂象告終？

超過3分之2跆協理事同意罷免理事長吳兩平，提案確定成立。（資料照，記者林岳甫攝）

跆協昨舉行罷免理事會。（記者粘藐云攝）

奧亞運特定團體首例

〔記者粘藐云／台北報導〕中華民國跆拳道協會昨召開罷免第12屆理事長理事會，共有27名理事出席，其中22人投下罷免同意票，超過3分之2理事同意，現任理事長吳兩平成為史上首位遭罷免的奧亞運特定體育團體理事長。

被控涉貪 吳兩平爭議多

跆協理事長吳兩平先前遭指控貪污、出國比賽經費浮報、安插兒子在協會任職，違反國民體育法等，遭到理事提案罷免。相關風波延燒超過2個月，昨跆協召開罷免理事會，應出席理事為35人，最後有27人出席，並有22人投下同意票、2張不同意票、3張廢票，已超過3分之2理事同意，罷免確定成立。

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根據規定，罷免案日前經提案成功送交內政部，給予理事長15天答辯時間，並召開第2次會議，會議中必須3分之2理事同意，才能完成罷免，昨程序已臻完備。

一名跆協理事說：「已經無法去討論過去1年來協會到底發生什麼事，從今天開始要讓跆拳道協會浴火重生，將儘速安排改選日程，盼早日讓協會回到正軌。」根據規定，理事長遭罷免後，協會將由副理事長代理，昨會議也決議由副理事長張火爐擔任。

1個月內改選 副理事長暫代

體育署競技運動組科長盧淑姿表示，協會得在1個月內（11月25日前）完成理事長改選，並提報體育署，且跆拳道為頗受國人關注項目，體育署會盡力協助協會完成改選等事宜，讓會務早日回歸正軌。

至於先前協會遭行政處分，暫停經費補助的問題，盧淑姿說：「選手的權益，包含培訓、器材等經費不會受影響。」

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