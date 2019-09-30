SBL即戰力新秀 觀護盃開箱實測

2019年觀護盃落幕，近一週的賽程，成為各隊季前的練兵場，更是新人磨練的最佳舞台。SBL 2019年選秀會被選中的台銀張家禾、劉人豪和九太陳懷安，均獲得出賽機會，其中榜眼陳懷安表現精彩，讓教練團相當滿意。（記者廖聿偉／專題報導）

張家禾（右）。（觀護盃提供）

狀元外溫內悍 台銀喜出望外

張家禾 即戰力指數：★★★☆

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新科狀元張家禾在觀護盃最終戰，出賽全隊次多的22分鐘，並進帳12分，率領台銀84：63獲勝，最終拿下第5名。

張家禾本屆觀護盃有2場得分達雙位數，讓總教練陳國維喜出望外，「張家禾是這次最大收穫，之前覺得他打球很溫，防守不好，但實戰磨練後，發現他其實很強悍，充滿侵略性。」

張家禾表示，「我明白新球季一定是從替補開始，會提醒自己隨時做好準備；經過幾個月的訓練，發現還有很多缺點需要改進，像是出手太猶豫，運球過久，導致失誤太多，希望能儘快修正，爭取更多上場機會。」

陳懷安。（觀護盃提供）

榜眼展大將風 九太無「後」顧憂

陳懷安即戰力指數：★★★★

九太選秀榜眼陳懷安在本屆觀護盃展現大將之風，受到總教練劉嘉發重用，與于煥亞、李愷諺組成強大的後場戰力，也是九太搶下亞軍的關鍵。

陳懷安在八月DLIVE夏季聯賽表現不佳，他痛定思痛，減重4公斤，且身體變得更厚實，同時逐漸融入九太體系，在觀護盃打出身價。他表示，「賽後都會向學長請益，像陳靖寰、李愷諺都教我很多很受用的觀念，未來還會持續減重，並且強化體能和實力。」

九太後衛人才濟濟，但劉嘉發認為，陳懷安現階段經驗仍不足，打快節奏沒有問題，但系統戰的組織能力還要再加強；不過只要加以磨練，絕對能在新球季佔有一席之地。

劉人豪（前）。（觀護盃提供）

醫師球員生澀 有待經驗磨練

劉人豪即戰力指數：★

擁有醫生執照的台大醫科高材生劉人豪，今夏在SBL選秀會受到台銀青睞，成為台灣籃壇史上學歷最高的球員。這次在觀護盃出賽3場，場均上場時間約10分鐘，但技巧仍顯生澀，還有很大進步空間。

對夢想家之戰，劉人豪下半場被換上場，卻忘了到紀錄台報備，直接衝進球場，還被現場人員「糾正」，他笑說，「當時太心急，沒注意到細節；其實我內心並沒有緊張感，但隊友都說我動作很僵硬，可能前幾場比賽還不適應。」

加入台銀不到2個月，劉人豪深刻體悟自己與職業球員的差距，「我的經驗不夠，在場上反應和判斷都太慢，未來會加倍努力，就算不能上場，也會努力在板凳區幫隊友加油，無論用任何方式，都希望為球隊貢獻。」

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