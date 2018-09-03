不去想10勝 殷仔盼客場也「絕好調」

陳偉殷貼出與MVP隊徽項鍊的合照，跟球迷分享優質先發勝投的喜悅。（取自陳偉殷臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕自2016年加盟馬林魚後，陳偉殷尚未出現單季10勝球季，今年要實現的難度也很高，但在球季剩最後一個月之際，他坦言沒有特別期許和想法，「只希望客場投得好一點。」

9月擴編 料增菜鳥輪值

若以正常5人輪值，殷仔到球季結束應該還有5次先發機會，但昨起進入9月擴編，馬林魚教頭馬丁利也提及擴充成6人輪值的可能性。「就是繼續讓原有的先發投手有更多休息天數，也希望能在先發輪值中觀察新面孔。」馬丁利說。像今天馬林魚就要由昨剛拉上的26歲菜鳥布里漢，進行生涯初登板。

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此舉也意味殷仔所剩的先發次數可能減少，更增加單季10勝的難度。殷仔昨拿下第6勝，在未來5次先發拿下4勝的難度已很高，若出賽數再減少，更形同不可能任務。

名球評潘忠韋則認為，殷仔自8月以來狀況不錯，目前和總教練、投手教練也保持溝通順暢，說不定也會讓他照著自己的節奏。潘忠韋認為殷仔從昨役第1局就展現不錯速差，除了大曲球運用得宜，也在調整比較好的進壘位置，2局起就進入順暢節奏。

做該做的事 保持好狀況

殷仔選擇不去想太多，他認為就是做自己該做的事，「不管主客場怎麼樣，像差異這些大家都在講，但其實這幾場在調整的東西，慢慢有改善，就是繼續去保持。」對他來說，保持現在的「絕好調」，才是當務。