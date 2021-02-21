澳網》難以撼動喬科維奇 梅德維夫：我就像2019年的納達爾

梅德維夫今在澳網決賽直落三遭球王喬科維奇橫掃。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大會第四種子、俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今在澳網決賽遭到「墨爾本之王」喬科維奇（Novak Djokovic）直落三橫掃，賽後記者會上也談到自己落敗的主因。

「無論在哪一輪，我都不喜歡輸球。」賽前來勢洶洶、近期寫下20連勝的梅德維夫說，「就像先前幾輪我贏下的所有比賽一樣，今天是他（喬帥）贏球。因為他，我無法拿出最好的表現。有些地方我應該可以做得更好的，但這就是我沒能拿下獎盃的原因。」

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「經驗是關鍵，」梅德維夫坦言，「如果我再一次在這裡於決賽面對Novak，無論是賽前的準備還是到了場上，我都會嘗試一點不一樣的事情。三巨頭就是更頂尖的網球員，我不否認這一點。」

新生代小將要挑戰大滿貫冠軍，三巨頭仍是最大的阻礙，梅德維夫首度踏上大滿貫決賽是在2019年美網，當時在五盤大戰中不敵「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），今天再度爭冠失利的梅德維夫將兩次經驗進行比較，「美網輸球更痛，因為當時我有更多的機會，當然今天的比賽我也不滿意，我盡力了，但無法做出有效的發揮。」

梅德維夫言談間滿是對三巨頭的尊敬，「他們在網壇的功績是難以置信的，我現在25歲，如果要拿下9座澳網冠軍，必須從現在開始到34歲那年一年拿一座，我其實滿相信自己的，但還是不覺得有可能做得到這件事。」

梅德維夫也談到納達爾與喬科維奇的不同，「Rafa給你更多的時間思考比賽，Novak會善用自己所有的優勢。」這位25歲的新生代好手還說，「我覺得自己就像2019年澳網決賽後的Rafa。」2019年澳網決賽納達爾當時以3：6、2：6、3：6，與今天的梅德維夫一樣遭到「墨爾本之王」喬科維奇直落三橫掃。

「當我的生涯畫下句點時，無論我有20座大滿貫，還是一座都沒有，」今天無緣奪冠的梅德維夫說，「我希望對於所有的成就沒有任何一絲懊悔，這一點才是最重要的。」

梅德維夫今在澳網決賽直落三遭球王喬科維奇橫掃。（法新社）

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