晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

圍棋》遭女棋士蘇聖芳指控性騷 「紅面棋王」周俊勳請辭亞運總教練

2023/08/15 20:36

「紅面棋王」周俊勳被女棋士蘇聖芳指控性騷。（資料照，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕26歲女棋士蘇聖芳公開指控亞運圍棋總教練「紅面棋王」周俊勳性騷擾，還聯合其他棋士霸凌，讓她苦不堪言，所以選擇退出亞運培訓隊。對此，周俊勳稍早在臉書上喊冤，他強調這些事情都是子虛烏有，晚間也發出聲明，決定請辭亞運圍棋總教練一職。

周俊勳請辭亞運圍棋總教練聲明如下：

關於蘇聖芳女士今日指控之霸凌、性騷事件所造成的棋界風波，穩定情緒後，我決定向中華民國圍棋協會請辭亞運圍棋總教練一職。

原因無他，我認為亞運的主角永遠應該是選手，比賽在即，希望能還給所有代表選手們一個更乾淨的訓練環境與空間。

關於蘇聖芳女士對個人的指控，大家的留言，無論是支持還是批評，我都一一收到並虛心接受，大家說的沒錯，拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯，再次鄭重向蘇聖芳女士致上最誠摯的歉意。

並承諾，未來無論在任何場合、環境，都不會與工作上的夥伴有任何非必要肢體接觸，懇請未來工作上的夥伴與業界以最高的標準，檢視周俊勳所有的互動行為。

俊勳仍會全力配合國訓中心的調查，協助釐清每一項指控，該負責的我一定負責到底。

過去好多年，雖然仍感念許多貴人相挺，但一路走來也早已在圍棋界傷痕累累，最後請大家務必不要打擾我的家人與親友。

周俊勳在此下台鞠躬

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。