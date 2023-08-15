圍棋》遭女棋士蘇聖芳指控性騷 「紅面棋王」周俊勳請辭亞運總教練

「紅面棋王」周俊勳被女棋士蘇聖芳指控性騷。（資料照，本報合成）





〔體育中心／綜合報導〕26歲女棋士蘇聖芳公開指控亞運圍棋總教練「紅面棋王」周俊勳性騷擾，還聯合其他棋士霸凌，讓她苦不堪言，所以選擇退出亞運培訓隊。對此，周俊勳稍早在臉書上喊冤，他強調這些事情都是子虛烏有，晚間也發出聲明，決定請辭亞運圍棋總教練一職。

周俊勳請辭亞運圍棋總教練聲明如下：

關於蘇聖芳女士今日指控之霸凌、性騷事件所造成的棋界風波，穩定情緒後，我決定向中華民國圍棋協會請辭亞運圍棋總教練一職。

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原因無他，我認為亞運的主角永遠應該是選手，比賽在即，希望能還給所有代表選手們一個更乾淨的訓練環境與空間。

關於蘇聖芳女士對個人的指控，大家的留言，無論是支持還是批評，我都一一收到並虛心接受，大家說的沒錯，拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯，再次鄭重向蘇聖芳女士致上最誠摯的歉意。

並承諾，未來無論在任何場合、環境，都不會與工作上的夥伴有任何非必要肢體接觸，懇請未來工作上的夥伴與業界以最高的標準，檢視周俊勳所有的互動行為。

俊勳仍會全力配合國訓中心的調查，協助釐清每一項指控，該負責的我一定負責到底。

過去好多年，雖然仍感念許多貴人相挺，但一路走來也早已在圍棋界傷痕累累，最後請大家務必不要打擾我的家人與親友。

周俊勳在此下台鞠躬

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