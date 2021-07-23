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籃球》見證台灣籃壇興衰 DJ鼎威：「活動就是增加熱血的機會」

2021/07/23 11:30

DJ鼎威。（DJ鼎威提供）

〔體育中心／綜合報導〕「活動就是增加熱血的機會」，這是國內知名運動賽事DJ鼎威的座右銘，擁有破百場主持、DJ的經驗，在SBL、HBL、P. LEAGUE+場邊都能看到他的身影，音樂資料庫中擁有破萬首歌曲，盼能替精采的球賽，帶來畫龍點睛的效果。

DJ鼎威已累積近10年的經驗，學生時期熱愛看球賽，主動爭取擔任前職棒球隊中信鯨後援會的成員，因而開啟運動產業之門。

DJ鼎威說，「在中信鯨擔任後援會，學習到許多經驗，也更了解職業球隊的運作，之後擔任SBL台啤的應援團，在場邊拿大聲公，帶動氣氛，開啟了機緣才慢慢接觸DJ和主持。」

見證SBL「俠獸對決」的榮景，再到球星旅外潮，流失許多粉絲，如今各隊更重視行銷，加上P. LEAGUE+、T1聯盟成立，三個聯盟總計有15支球隊，台灣籃壇再度欣欣向榮。

DJ鼎威認為，「一場精采的球賽，需要視覺與聽覺兩大元素，球員在球場賣力比賽，DJ加入熱血的音樂元素，點燃球迷的熱情，且中場休息、暫停時也保持熱度延燒，讓球迷整場下來值回票價。」

DJ鼎威已累積近10年的經驗，學生時期熱愛看球賽，主動爭取擔任前職棒球隊中信鯨後援會的成員，因而開啟運動產業之門。（DJ鼎威提供）

近年台灣籃壇更重視主、客場制，各隊也努力行銷，DJ鼎威認為，「每支球隊可以塑造出自己的球隊應援文化，結合在地的歌手或特色，打造獨有的看球氛圍，也能提升球迷的認同感，增加更多的鐵粉。」

看似風光的DJ工作，其實充滿挑戰，鼎威說，「球場會遇到很多突發狀況，記得有一次突然遇到跳電，球場全暗，但音響系統有發電機供電，確認現場安全無虞後，先透過麥克風安撫觀眾避免因緊張造成意外，在等待時靈機一動請現場觀眾拿出手機燈光，將現場轉變成小型音樂會，營造出另一種氛圍，順利度過跳電危機。」

如何成為一個優秀的DJ、主持人？鼎威點出關鍵因素，要能夠一心多用，「在場上隨時注意裁判的手勢與球員動態，及時將場上狀況告訴球迷，同時還要在不到2秒鐘的時間找到適合的音樂，搭配球賽播放避免冷場，這些都須要經驗的累積。」

DJ鼎威擁有精彩的「斜槓人生」，成立行銷公司，從主持、場佈、音響和燈光設備都親力親為，在眾多實戰經驗下各種設備都難不倒他，也將自己的興趣結合工作，盼能將熱情和專業，帶給球迷一場場熱血的球賽。

DJ鼎威擁有精彩的「斜槓人生」，成立行銷公司，從主持、場佈、音響和燈光設備都親力親為。（DJ鼎威提供）

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