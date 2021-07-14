東京奧運台灣代表團完整名單

東京奧運。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆東京奧運我國共取得18個運動種類66席參賽資格，包括射擊5席、田徑6席、射箭6席、游泳3席、體操5席、自由車1席、桌球6席、馬術1席、拳擊4席、划船1席、輕艇1席、跆拳道4席、空手道2席、舉重7席、高爾夫3席、柔道3席、網球3席及羽球5席，台灣好手將於東京奧運大展身手帶回佳績，台灣健兒完整名單如下：

● 舉 重

教練：林敬能、黃達德、吳銘通

選手：謝昀庭、高展宏、陳柏任

選手：郭婞淳、陳玟卉、方菀靈、江念欣

● 羽 球

教練：蔡佳欣、賴建誠、陳宏麟、欒 勁

選手：周天成、王子維、王齊麟、李 洋

選手：戴資穎

●空手道

教練：寧玉麟、黃昊昀

選手：王翌達

選手：文姿云

●體 操

教練：林育信、翁士航、蔡恆政、鄭焜杰

選手：李智凱、唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然

選手：丁華恬

●射 箭

教練：林政賢、倪大智、劉展明

選手：湯智鈞、鄧宇成、魏均珩

選手：雷千瑩、譚雅婷、林佳恩

●拳 擊

教練：柯文明、曾自強、劉宗泰、賴明輝

選手：黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴

●射 擊

教練：陳文菱、徐曉如、郭孟熙、田兆枝

選手：呂紹全、楊昆弼

選手：田家榛、吳佳穎、林穎欣

●柔 道

教練：劉文等、松岡義之

選手：楊勇緯、林真豪、連珍羚

●桌 球

教練：許榮展、蔣澎龍、鄭佳奇

選手：林昀儒、莊智淵、陳建安

選手：鄭怡靜、陳思羽、鄭先知

●田 徑

教練：孫念祖、曾孝生、薛聖融、王國慧

選手：鄭兆村、黃士峰、陳奎儒、陳 傑、楊俊瀚

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選手：謝喜恩

●自由車

教練：林昆鴻

機械師：劉金峯

選手：馮俊凱

●網 球

教練：詹元良

訓練員：盧威儒

選手：盧彥勳、詹詠然、詹皓晴

●跆拳道

教練：劉祖蔭、廖家興、李泰相、吳明傑、劉聰達

選手：黃鈺仁、劉威廷、羅嘉翎、蘇柏亞

●游 泳

教練：李澄峯、王耀偉、黃智勇

選手：王星皓、王冠閎、黃渼茜

●高爾夫

教練：高尚宏、曾秀鳳

選手：潘政琮、徐薇淩、李 旻

●馬 術

教練：KUMPS JOS DOMINIK

選手：陳少曼

●划 船

教練：謝茂松

選手：黃義婷

●輕 艇

教練：蕭韻茹

選手：張筑

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