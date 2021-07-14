東京奧運台灣代表團完整名單

東京奧運。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕本屆東京奧運我國共取得18個運動種類66席參賽資格，包括射擊5席、田徑6席、射箭6席、游泳3席、體操5席、自由車1席、桌球6席、馬術1席、拳擊4席、划船1席、輕艇1席、跆拳道4席、空手道2席、舉重7席、高爾夫3席、柔道3席、網球3席及羽球5席，台灣好手將於東京奧運大展身手帶回佳績，台灣健兒完整名單如下：
● 舉 重
教練：林敬能、黃達德、吳銘通
選手：謝昀庭、高展宏、陳柏任
選手：郭婞淳、陳玟卉、方菀靈、江念欣
● 羽 球
教練：蔡佳欣、賴建誠、陳宏麟、欒 勁
選手：周天成、王子維、王齊麟、李 洋
選手：戴資穎
●空手道
教練：寧玉麟、黃昊昀
選手：王翌達
選手：文姿云
●體 操
教練：林育信、翁士航、蔡恆政、鄭焜杰
選手：李智凱、唐嘉鴻、游朝偉、蕭佑然
選手：丁華恬
●射 箭
教練：林政賢、倪大智、劉展明
選手：湯智鈞、鄧宇成、魏均珩
選手：雷千瑩、譚雅婷、林佳恩
●拳 擊
教練：柯文明、曾自強、劉宗泰、賴明輝
選手：黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴
●射 擊
教練：陳文菱、徐曉如、郭孟熙、田兆枝
選手：呂紹全、楊昆弼
選手：田家榛、吳佳穎、林穎欣
●柔 道
教練：劉文等、松岡義之
選手：楊勇緯、林真豪、連珍羚
●桌 球
教練：許榮展、蔣澎龍、鄭佳奇
選手：林昀儒、莊智淵、陳建安
選手：鄭怡靜、陳思羽、鄭先知
●田 徑
教練：孫念祖、曾孝生、薛聖融、王國慧
選手：鄭兆村、黃士峰、陳奎儒、陳 傑、楊俊瀚
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選手：謝喜恩
●自由車
教練：林昆鴻
機械師：劉金峯
選手：馮俊凱
●網 球
教練：詹元良
訓練員：盧威儒
選手：盧彥勳、詹詠然、詹皓晴
●跆拳道
教練：劉祖蔭、廖家興、李泰相、吳明傑、劉聰達
選手：黃鈺仁、劉威廷、羅嘉翎、蘇柏亞
●游 泳
教練：李澄峯、王耀偉、黃智勇
選手：王星皓、王冠閎、黃渼茜
●高爾夫
教練：高尚宏、曾秀鳳
選手：潘政琮、徐薇淩、李 旻
●馬 術
教練：KUMPS JOS DOMINIK
選手：陳少曼
●划 船
教練：謝茂松
選手：黃義婷
●輕 艇
教練：蕭韻茹
選手：張筑