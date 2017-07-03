中職選秀Live》其他三球團放棄 吳蔚驊第十輪加入兄弟
2017/07/03 19:03
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球隊
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Lamigo桃猿
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統一獅
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中信兄弟
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富邦悍將
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第一輪
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第二輪
|林立
|黃恩賜
|陳品捷
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第三輪
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成晉
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施子謙
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陳柏豪
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羅國華
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第四輪
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萬昭清
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吳桀睿
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蔡齊哲
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吳世豪
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第五輪
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林逸翔
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黃竣彥
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吳明鴻
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范國宸
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第六輪
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吳丞哲
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賴奕成
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王鴻程
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陳韋奇
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第七輪
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黃子鵬
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林勝傑
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楊達翔
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陳勤宗
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第八輪
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黃敬瑋
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鄭鈞仁
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鄭佳彥
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放棄
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第九輪
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放棄
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放棄
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蔡岱霖
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第十輪
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吳蔚驊
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中職選秀現場。（記者廖耀東攝）
〔記者黃照敦／綜合報導〕中職年度選秀今晚隆重登場，和往年選前狀元呼之欲出的氣氛不同，今年雖有爆歷史天量的96人選秀，卻因沒有超級大咖，誰是狀「猿」郎？各隊第一指名也眾說紛紜，加上充滿選擇性放話和算計，選前仍撲朔迷離。綜合各方分析，「攻擊型野手」可望造成搶購。至於18歲廖健富能否成為第一個高中狀元？今晚揭曉。《繼續閱讀》
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