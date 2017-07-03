中職選秀Live》其他三球團放棄 吳蔚驊第十輪加入兄弟

2017/07/03 19:03

球隊

Lamigo桃猿

統一獅

中信兄弟

富邦悍將

第一輪

廖健富 

陳重羽 

岳東華 

楊晉豪 

第二輪

 林立 

陳重廷 

 黃恩賜  陳品捷 

第三輪

成晉

施子謙

陳柏豪

羅國華

第四輪

萬昭清

吳桀睿

蔡齊哲

吳世豪

第五輪

林逸翔

黃竣彥

吳明鴻

范國宸

第六輪

吳丞哲

賴奕成

王鴻程

陳韋奇

第七輪

黃子鵬

林勝傑

楊達翔

陳勤宗

第八輪

黃敬瑋

鄭鈞仁

鄭佳彥

放棄

第九輪

放棄

放棄

蔡岱霖

 

第十輪

 

 

吳蔚驊

 

中職選秀現場。（記者廖耀東攝）

〔記者黃照敦／綜合報導〕中職年度選秀今晚隆重登場，和往年選前狀元呼之欲出的氣氛不同，今年雖有爆歷史天量的96人選秀，卻因沒有超級大咖，誰是狀「猿」郎？各隊第一指名也眾說紛紜，加上充滿選擇性放話和算計，選前仍撲朔迷離。綜合各方分析，「攻擊型野手」可望造成搶購。至於18歲廖健富能否成為第一個高中狀元？今晚揭曉。《繼續閱讀》 

【中職2017選秀會 96人完整名單看這裡】 

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