WBC賽程一覽 轉播、賽事資訊都看這

2017/03/06 18:15

高尺巨蛋。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽正式開打，詳細賽事如下：

經典賽A組賽事：

日期

時間

對戰組合

比數

相關新聞連結

03/06

17：30

以色列V.S. 南韓

文字轉播

03/07

11：00

台灣 V.S. 以色列

 

03/07

17：30

南韓 V.S. 荷蘭

 

03/08

17：30

台灣 V.S. 荷蘭

 

03/09

11：00

荷蘭 V.S 以色列

 

03/09

17：30

南韓 V.S. 台灣

 

03/10

17：00

加賽日（如果有需要）

 

更多經典賽新聞請見請點此

經典賽轉播如下：

系統台名稱 ELEVEN／ELEVEN SPORTS
凱播 陽明山、大安文山、金頻道、新台北、新唐城、北桃園、新竹振道、屏東觀昇 98
三重全聯 99
台中豐盟、彰化新頻道 107
台南南天 108
台灣大寬頻 宜蘭聯禾、新莊永佳樂、汐止觀天下、淡水紅樹林 97
鳳信 99
中嘉 吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、慶聯、港都、數位天空 84
台灣寬頻通訊 南桃園、北視、信和、吉元、群健 98
台數科 台灣佳光電訊、大屯、中投、佳聯、北港 81
新永安、大揚 310
大豐 大豐、台灣數位寬頻、新高雄 126
世新 世新、國聲 101／102
屏南 屏南 98
大新店 大新店 98
大台中 大台中 81／97
新彰 新彰 82／314

※各系統台 ELEVEN SPORTS頻道以官網公布為準

公視轉播經典賽一覽。（圖片取自公視網頁）

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