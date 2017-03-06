WBC賽程一覽 轉播、賽事資訊都看這
2017/03/06 18:15
高尺巨蛋。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽正式開打，詳細賽事如下：
經典賽A組賽事：
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日期
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時間
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對戰組合
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比數
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相關新聞連結
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03/06
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17：30
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以色列V.S. 南韓
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03/07
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11：00
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台灣 V.S. 以色列
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03/07
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17：30
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南韓 V.S. 荷蘭
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03/08
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17：30
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台灣 V.S. 荷蘭
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03/09
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11：00
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荷蘭 V.S 以色列
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03/09
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17：30
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南韓 V.S. 台灣
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03/10
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17：00
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加賽日（如果有需要）
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更多經典賽新聞請見請點此。
經典賽轉播如下：
|系統台名稱
|ELEVEN／ELEVEN SPORTS
|凱播
|陽明山、大安文山、金頻道、新台北、新唐城、北桃園、新竹振道、屏東觀昇
|98
|三重全聯
|99
|台中豐盟、彰化新頻道
|107
|台南南天
|108
|台灣大寬頻
|宜蘭聯禾、新莊永佳樂、汐止觀天下、淡水紅樹林
|97
|鳳信
|99
|中嘉
|吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、北健、三冠王、慶聯、港都、數位天空
|84
|台灣寬頻通訊
|南桃園、北視、信和、吉元、群健
|98
|台數科
|台灣佳光電訊、大屯、中投、佳聯、北港
|81
|新永安、大揚
|310
|大豐
|大豐、台灣數位寬頻、新高雄
|126
|世新
|世新、國聲
|101／102
|屏南
|屏南
|98
|大新店
|大新店
|98
|大台中
|大台中
|81／97
|新彰
|新彰
|82／314
※各系統台 ELEVEN SPORTS頻道以官網公布為準
公視轉播經典賽一覽。（圖片取自公視網頁）
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